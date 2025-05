El abogado del dueño de la residencia de Navas del Rey: "Hay parte de culpa en Servicios Sociales, no hacen inspecciones como deben"

Una residencia de ancianos en Navas del Rey (Madrid) está apunto de cerrar tras la denuncia de una extrabajadora. Esta aportó impactantes fotografías que exponen las condiciones deplorables en las que vivían los residentes, rodeados de suciedad y afectados por un brote de sarna fuera de control.

Como resultado, la Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre cautelar del centro por un periodo de dos años y ha impuesto una multa a sus propietarios. Estos últimos han admitido la autenticidad de las imágenes, aunque defienden que han sido manipuladas y sacadas de su contexto original.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Héctor Durán, el abogado de Pedro, 'El frutero', que es el propietario de la residencia de Navas del Rey y de otra en Lanzahíta (Ávila), que también cerró por graves infracciones.

"La culpa no es solo de la residencia, también es de Servicios Sociales, que no hace las inspecciones como las tiene que hacer", advierte, ante la mirada incrédula de las familias. El abogado también carga contra los familiares, que, según él, no han comparado lo suficiente antes de meter a sus seres queridos en una residencia.

Durán asegura que no considera delictivos los hechos, aunque cuando se le pregunta si son inmorales, rehúye la pregunta: "No hago juicios de valor".

El abogado de Pedro afirma que durante los años en los que ha estado abierta, no se les ha abierto ningún expediente. ¿Hasta dónde llegará esta denuncia?