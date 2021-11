María Peláe no solo ha tocado el cielo de la cuarta gala de la novena edición de 'Tu cara me suena', sino que ha hecho volar a todos los espectadores junto a Pastora Soler durante su actuación interpretando 'Solo tú'.

Antes de que finalizaran su actuación, las lágrimas de emoción de los miembros del jurado ya adelantaban cómo iban a puntuar a la concursante. Aún no sabíamos si le iban a dar el 12, pero sus caras eran el reflejo de su alma.

Por su parte, Lolita, una de las que más afectada se ha mostrado, no ha podido evitar emocionarse ante tanto "arte" y ha acabado confesado que "hace mucho que no lloraba de emoción en el programa". ¡Y no fue para menos!

Revive en el vídeo de arriba las bonitas palabras que el jurado dedicó a las dos artistas.

Seguro que también te interesa...

María Peláe y Pastora Soler, potencia y emoción con ‘Solo tú’