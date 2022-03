Los momentos más conmovedores de la edición más emotiva de ‘Tu cara me suena’

'Tu cara me suena' acaba de cerrar la que podría ser una de sus ediciones más emotivas de la historia del programa.

Han sido mucho los momentos que nos ha robado una carcajada, pero también hemos vivido escenas que nos han tenido con el corazón en un puño y el nudo en la garganta.

Recordamos algunos que erizaron la piel a todos y nos hicieron soltar alguna que otra lagrimita:

Lydia Bosch se rompe tras la valoración del jurado por su impactante actuación de Marilyn Manson

Lydia Bosch se ha dejado en alma en cada gala. Desde que la actriz comenzara esta aventura, ha demostrado que es una trabajadora nata y muy perfeccionista y así lo ha reflejado en todas sus imitaciones.

Muchas han sido las actuaciones que han dejado ver su lado más sensible, pero hubo una que Lydia recordará con mucho cariño ya que le dio la victoria en la séptima gala.

Las palabras de un emocionado Àngel Llàcer y Chenoa alabando su espectáculo convertida en Marilyn Manson acabaron por romper a la actriz. ¡Fue sin duda uno de los momentos más emocionantes de la edición!

Las lágrimas de Eva Soriano con la valoración del jurado: "Te he visto el corazón once galas después"

No fue hasta la gala 11 cuando al fin el espectador pudo ver la faceta más sensible de Eva Soriano en 'Tu cara me suena'.

La cómica siempre sacaba a relucir su vis cómica, pero la imitación de Natalia Jiménez interpretando 'Amor eterno' destapó su 'corazoncito' y se alzó como ganadora.

Durante su valoración, el jurado se rindió ante esta 'nueva' Eva y la cuarta clasificada no pudo contener las lágrimas.

Loles León se rompe al terminar su actuación y explica el motivo

La actriz se metió en la piel de Rocío Dúrcal en la tercera gala y cantó 'Sombras... nada más'.

A pesar de que consiguió la felicitación unánime del jurado por su impecable imitación, Loles León se emocionó ante todos y explicó el motivo a Manel Fuentes. ¡Vibramos de emoción junto a ella!

¡Casi se queda sin habla! Àngel Llàcer rompe en lágrimas con la actuación de una concursante

Han sido muchas las actuaciones que han emocionado verdaderamente al presidente del jurado, pero cabe destacar una con la que estuvo a punto de quedarse sin habla.

Después de presenciar la imitación de Lydia Bosch junto a Daniel Diges interpretando 'La Llorona', escena de la famosa película 'Coco', Àngel Llàcer se vino abajo: "No puedo hablar".

Lolita, entre lágrimas, se rinde ante María Peláe: "Hacía mucho que no lloraba de emoción aquí"

El jurado ha protagonizado mucho momentos conmovedores en la que podríamos calificar como la edición más emotiva de 'Tu cara me suena'.

Lolita es puro sentimiento, y han sido muchas las ocasiones en las que la hemos visto llorar de emoción.

Recordamos la escena de su valoración a María Peláe en la cuarta gala. La tercera clasificada se subió al escenario junto a Pastora Soler para interpretar 'Solo tú', una actuación que le llevó hasta lo más alto de la tabla de aquella noche.

La miembro del jurado fue una de las que más afectadas, quien no pudo evitar emocionarse con tanto "arte": "Hace mucho que no lloraba de emoción en el programa".

María Peláe se rompe al recordar sus inicios en la música con su actuación más especial: "He estado 13 años a guitarra y voz"

María Peláe es pura ternura y sinceridad, y todas sus imitaciones han sido el reflejo de su tesón y arte.

La tercera clasificada nos ha dejado actuaciones que jamás olvidaremos como la de Emily Estefan o Pastora Soler. Sin embargo, hubo una que para ella fue realmente especial, ya que se identificaba profesionalmente con la artista a la que imitaba.

La concursante malagueña eligió a Sílvia Pérez Cruz para la segunda Semifinal e interpretó 'Cucurrucucú paloma', dejando al descubierto su lado más íntimo.

Nada más terminar la imitación, María estalló en emoción haciendo referencia su carrera musical: "He estado 13 años así, a guitarra y voz". ¡Aún se nos eriza la piel!

