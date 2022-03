La bonita felicitación de Marc Montojo a su pareja Agoney tras ganar 'Tu cara me suena'

Está claro que Agoney difícilmente olvidará su paso por 'Tu cara me suena': el concursante tinerfeño cerró su trayectoria en el programa con doble victoria.

No solo ha logrado conquistar a la audiencia, quien le nombró ganador con el 53% de los votos, sino también el corazón de un miembro del cuerpo de baile capitaneado por Miryam Benedited.

El concursante, después de que Manel Fuentes gritara su nombre en la Gran Final, fue sorprendido por su pareja y bailarín Marc Montojo, quien le entregó el premio y el ramo de flores. Dejándose llevar por la euforia del momentos, ambos se fundieron en un romántico beso que aplaudieron todos los presentes. ¡Viva el amor!

Días después, Marc, a través de sus redes sociales, ha compartido un bonito mensaje dedicado al cantante canario: "Love is love and we must celebrate it. Enhorabuena @agoney".

Entre los muchos comentarios que ha recibido esta publicación destaca la del también bailarín del programa y compañero de Marc, Josh Huerta: "Historia de la tele". ¡No podemos estar más de acuerdo con él!