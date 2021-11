No se había visto nada igual antes: el fogoso beso de Nia con el que puso el broche de oro a su actuación

Nia Correia ha protagonizado su primer cambio de sexo en 'Tu cara me suena'.

La cantante sorprendió a todos en la piel de Alicia Keys interpretando 'Empire state of mind' en su debut y en su segunda vez sobre el escenario del programa ha vuelto a hacer gala de su talento para la imitación.

Nia ha superado con creces el reto de convertirse en Lil Nas X y su éxito 'Montero (call me by your name)' con una actuación espectacular que le ha dado la victoria de la noche.

Si la artista ya había atrapado a los espectadores desde el primer momento que salió del clonador, el momento cumbre ha sido cuando ha cerrado la actuación con un beso de película junto al bailarín Josh, subiendo la temperatura del plató ¡No se había nada parecido en una actuación en toda la historia del programa!