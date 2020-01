Nerea Rodríguez derrocha sensualidad con ‘God is a woman’ de Ariana Grande

Más información La dulce presentación de Nerea Rodríguez para brillar como el sol

Nerea Rodríguez estaba deseando que el pulsador le diera la oportunidad de meterse en la piel de Ariana Grande. Antes de comenzar la edición, la concursante pidió ese deseo y en la gala dos Nerea Rodríguez ha subido la temperatura del plató con ‘God is a woman’.

“Me encanta Ariana Grande”, admitía la concursante antes de subir al clonador y transformarse en la artista.

Nerea ha confesado que esta actuación es muy complicada, tanto a nivel vocal como a nivel coreográfico, pero está dispuesta a darlo todo para sorprender al público y al jurado de ‘Tu cara me suena’.

