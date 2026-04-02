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Paula Koops, decidida a superarse a sí misma en Tu cara me suena: “La actitud vale más que la aptitud”

La cantante llega dispuesta a dejarse la piel en el escenario y promete sorprendernos en esta decimotercera edición.

Paula Koops, decidida a superarse a sí misma en Tu cara me suena: “La actitud vale más que la aptitud”

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Paula Koops promete ser una de las grandes sorpresas en esta decimotercera edición de Tu cara me suena. La cantante tiene muchas ganas de jugar y ponerse a prueba con los retos que le salgan en el pulsador cada semana.

Paula nos ha confesado que se divirtió muchísimo preparando el casting y que le recordó a cuando tenía que interpretar la canción de algún artista en las funciones del colegio. “No he imitado nunca”, ha querido puntualizar.

Según la cantante, sus puntos fuertes en esta edición son “la ilusión y las ganas”. Paula quiere sorprenderse a sí misma y a los espectadores y ha querido recalcar que, muchas veces, “la actitud vale más que la aptitud”.

La concursante también nos ha confesado una artista que le haría mucha ilusión que le saliese en el pulsador y nos ha contado que le asusta la idea de imitar a un chico. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Paula en el vídeo de arriba!

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