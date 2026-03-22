El regreso de Llàcer, el enfado de Yenesi o la victoria de Melani: los icónicos momentos que nos regaló Tu cara me suena 12

La décimo tercera edición de Tu cara me suena ya calienta motores. Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los concursantes que lo darán todo este año.

Para que la espera se haga más amena, hemos recordado algunos de los momentos que nos mantuvieron pegados a la pantalla en la última edición del formato. ¿Recuerdas todos ellos?

Concursantes con talento

Ana Guerra, Bertín Osborne, Yenesi, Manu Baqueiro, Esperansa Grasia, Gisela, Goyo Jiménez, Melani García y Mikel Herzog Jr. fueron los concursantes que nos sorprendieron semana a semana la pasada edición.

Todos ellos se dejaron la piel en el escenario y sacaron su lado más competitivo para mostrar su mejor versión. Eso no impidió que nos regalaran desternillantes actuaciones, como las de Esperansa Grasia con Silvia Abril o con su familia.

Ana Guerra como Rosana, Bertín como Kiss, Yenesi como Yurena, Manu como Dani Martín, Gisela como Lola Índigo, Goyo como Tommy Cash, Esperansa como Vaiana o Mikel como David Bisbal nos demostraron que habrían sido grandes candidatos para luchar por el triunfo.

Después de su imitación de Britney Spears, Yenesi protagonizó un tenso momento con el jurado tras mostraste inconforme con las notas que estaba recibiendo. La actriz nos regaló un momento único que ya recordamos como anécdota después de que hiciese las paces con ellos.

Un jurado a la altura

Àngel Llàcer volvió a Tu cara me suena tras recuperarse de un problema de salud que casi le cuesta la vida. El presidente del jurado regresó con más fuerza que nunca y nos regaló una edición llena de emoción, risas y grandes momentos.

Lolita, Chenoa y él recibieron a un nuevo integrante en la mesa del jurado, Flo, y los cuatro se compenetraron a la perfección. Aunque al principio le metieron un poco de caña al recién llegado, Àngel Llàcer acabó entregándole su diploma como jurado oficial de Tu cara me suena.

La victoria de Melani

Que Melani ganase la duodécima edición del formato no fue ninguna sorpresa, ya que, a pesar de que los concursantes tenían mucho talento y el nivel era alto, Melani no bajaba del sobresaliente en ninguna de sus actuaciones.

Su imitación de Shakira todavía nos sigue poniendo los pelos de punta, al igual que la de JJ o la de The Cranberries. La benjamina de la edición ganó cinco galas antes de proclamarse vencedora con una emocionante interpretación de ‘I dreamed a dream’ como Anne Hathaway.

Melani ha puesto el listón muy alto a los concursantes de este año, pero estamos convencidos de que muchos nos sorprenderán con actuaciones que pasarán a la historia. ¡Qué ganas de que empiece la decimotercera edición!