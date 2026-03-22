Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Los recordamos

El regreso de Llàcer, el enfado de Yenesi o la victoria de Melani: los icónicos momentos que nos regaló Tu cara me suena 12

La última edición del formato nos regaló grandes momentos que nos costará mucho trabajo olvidar.

El regreso de Llàcer, el enfado de Yenesi o la victoria de Melani: los icónicos momentos que nos regaló Tu cara me suena 12

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

La décimo tercera edición de Tu cara me suena ya calienta motores. Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los concursantes que lo darán todo este año.

Para que la espera se haga más amena, hemos recordado algunos de los momentos que nos mantuvieron pegados a la pantalla en la última edición del formato. ¿Recuerdas todos ellos?

Concursantes con talento

Ana Guerra, Bertín Osborne, Yenesi, Manu Baqueiro, Esperansa Grasia, Gisela, Goyo Jiménez, Melani García y Mikel Herzog Jr. fueron los concursantes que nos sorprendieron semana a semana la pasada edición.

Todos ellos se dejaron la piel en el escenario y sacaron su lado más competitivo para mostrar su mejor versión. Eso no impidió que nos regalaran desternillantes actuaciones, como las de Esperansa Grasia con Silvia Abril o con su familia.

¡Puro espectáculo! Esperansa Grasia y su familia levantan al público con ‘Samba do Brasil’ convertidos en Bellini

Ana Guerra como Rosana, Bertín como Kiss, Yenesi como Yurena, Manu como Dani Martín, Gisela como Lola Índigo, Goyo como Tommy Cash, Esperansa como Vaiana o Mikel como David Bisbal nos demostraron que habrían sido grandes candidatos para luchar por el triunfo.

Después de su imitación de Britney Spears, Yenesi protagonizó un tenso momento con el jurado tras mostraste inconforme con las notas que estaba recibiendo. La actriz nos regaló un momento único que ya recordamos como anécdota después de que hiciese las paces con ellos.

Yenesi se enfada con el jurado y abandona el plató de Tu Cara me suena: "Todas las semanas me he dedicado a imitar"

Un jurado a la altura

Àngel Llàcer volvió a Tu cara me suena tras recuperarse de un problema de salud que casi le cuesta la vida. El presidente del jurado regresó con más fuerza que nunca y nos regaló una edición llena de emoción, risas y grandes momentos.

Àngel Llàcer, emocionado al estar de nuevo en el plató de Tu cara me suena: “Es la felicidad absoluta”

Lolita, Chenoa y él recibieron a un nuevo integrante en la mesa del jurado, Flo, y los cuatro se compenetraron a la perfección. Aunque al principio le metieron un poco de caña al recién llegado, Àngel Llàcer acabó entregándole su diploma como jurado oficial de Tu cara me suena.

La victoria de Melani

Que Melani ganase la duodécima edición del formato no fue ninguna sorpresa, ya que, a pesar de que los concursantes tenían mucho talento y el nivel era alto, Melani no bajaba del sobresaliente en ninguna de sus actuaciones.

Su imitación de Shakira todavía nos sigue poniendo los pelos de punta, al igual que la de JJ o la de The Cranberries. La benjamina de la edición ganó cinco galas antes de proclamarse vencedora con una emocionante interpretación de ‘I dreamed a dream’ como Anne Hathaway.

Melani gana Tu cara me suena 12 gracias a su magistral imitación de Anne Hathaway en Los Miserables

Melani ha puesto el listón muy alto a los concursantes de este año, pero estamos convencidos de que muchos nos sorprenderán con actuaciones que pasarán a la historia. ¡Qué ganas de que empiece la decimotercera edición!

Àngel Llàcer y Flo evalúan el nivel de los chistes de esta edición: “Cero patatero”

Àngel Llàcer y Flo evalúan el nivel de los chistes de esta edición: “Cero patatero”

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

El regreso de Llàcer, el enfado de Yenesi o la victoria de Melani: los icónicos momentos que nos regaló Tu cara me suena 12

El regreso de Llàcer, el enfado de Yenesi o la victoria de Melani: los icónicos momentos que nos regaló Tu cara me suena 12

El desafío que Roberto Leal lanza a Javier: “Igual que hice que Manu y Rosa bailasen reguetón”

El desafío que Roberto Leal lanza a Javier: “Igual que hice que Manu y Rosa bailasen reguetón”

Joaquín y su familia disfrutan bañándose en la piscina bajo la lluvia

“No llevamos ni una hora y ya nos van a echar”: Joaquín y su familia disfrutan bañándose en la piscina bajo la lluvia

Las Fallas llegan a El Hormiguero: desde el ninot de Pablo Motos, hasta el homenaje de Nuria Roca
Imperdible

Las Fallas llegan a El Hormiguero: desde el ninot de Pablo Motos, hasta el homenaje de Nuria Roca

Descubre los retos de la gran final de El Desafío
Retos | Gran final

Descubre los retos de la gran final de El Desafío

Mónica y Emiliano Gutiérrez Caba
Repasamos

Emilio Gutiérrez Caba, a punto de desahuciar a su expareja Mónica: ¿qué les ha llevado a recurrir a la justicia?

Mónica, expareja de Emilio Gutiérrez Caba, ha recibido una demanda de desahucio por parte del actor, que trata de echarla de un piso que, según ella, le regaló hace 20 años y que ha sido su casa desde entonces.

Celi y Jose, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 21 de marzo

El pálpito que vale 25.000 euros en Atrapa un millón: ¿es ‘pibón’ una planta?

Celi y Jose no saben la respuesta y confían en un pálpito para acabar el concurso ganando dinero.

Jose y Celi, concursantes de Atrapa un millón

¡Jose mueve dinero en el último segundo en Atrapa un millón!: “No sé si lo hubiese hecho”

Manel Fuentes

¡Las concursantes se quieren ir de Atrapa un millón antes de saber si han ganado! “No me había pasado nunca”

Celi y Jose, concursantes de Atrapa un millón

“Ahora mismo no se lo podemos dar”: una madre se rompe al querer cumplir el sueño deportivo de sus hijos en Atrapa un millón

Publicidad