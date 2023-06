Raúl Pérez llega al rescate de Agustín Jiménez para cantar 'Dos hombres y un destino': "Se merece ganar una gala"

La Gala 11 de 'Tu cara me suena' tendrá grandes invitados. Uno de ellos será Raúl Pérez, que acude al rescate de Agustín Jiménez. Prometen un numerazo porque serán Sergio Dalma y David Bustamante. El debate ya comienza entre los dos en esta entrevista al elegir al cantante al que van a interpretar. "No me pongáis alzas otra vez, por favor", pide el concursante.

Agustín será definitivamente Sergio Dalma en una noche en la que podría caer su primera victoria. "Creo que se merece ganar una gala", asegura Raúl, que incluso va más allá: "Éste es el momento del despegue de tu carrera musical". Una de cal y otra de arena, porque también le suelta una broma demoledora: "Tienes muy poca voz pero muy desagradable pero la de Dalma es canelita fina", comenta de nuevo el imitador.

El concursante también tiene excusas para todo y encuentra una nueva razón para sus bajas puntuaciones. "A veces el público grita y canta tanto, porque tengo temazos como 'Chihuahua' o el 'Carabirubí', que no se me oye a mí y el jurado no sabe qué está votando", argumenta.