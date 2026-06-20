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“Me queda mucho por demostrar todavía”: las primeras palabras de J Kbello tras ganar como Aerosmith

El gaditano se ha mostrado muy emocionado tras ganar su cuarta gala y asegura que todavía tiene ganas de sorprendernos más.

“Me queda mucho por demostrar todavía”: las primeras palabras de J Kbello tras ganar como Aerosmith

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J Kbello ha vuelto a triunfar en la décima gala de Tu cara me suena con su imitación de Aerosmith. El gaditano ha conseguido su cuarta victoria de la edición tras recibir, una vez más, la máxima puntuación del público y del jurado.

“Estoy muy agradecido a este programa de poder cantar esto y de demostrarle a la gente la voz que tengo”, nos confesaba el gaditano justo después de que se apagasen las luces de plató al final de la gala.

Además, J Kbello ha querido darnos una advertencia: “Aunque parezca que no, me queda mucho por demostrar todavía”. ¡Esa es la actitud! ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!

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