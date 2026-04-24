¡Locura en plató! Leonor Lavado se lo pasa en grande como María Figueroa en Tu cara me suena

Leonor Lavado ha dejado claro en las galas que llevamos de esta edición de Tu cara me suena que es un torbellino. Sin ir más lejos, la semana pasada puso a todo el plató en pie con su imitación de Nueva Línea.

Para esta tercera gala, el pulsador ha querido que Leonor Lavado se meta en la piel de una niña que revolucionó Andalucía y España entera con una canción que se volvió ‘viral’ en la década de los 2000.

Leonor Lavado ha aparecido en el escenario transformada en María Figueroa de niña y ha revolucionado el plató con el tema ‘Me llamo María’. Los pompones han sido los grandes protagonistas de su actuación y la cómica ha sabido sacarles partido.

Divertida, dicharachera y desvergonzada: así ha estado Leonor durante toda la actuación para hacer reír a todos los asistentes a plató. ¡Revive esta imitación única dándole play al vídeo de arriba!