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Gala 3 | Actuación

¡Locura en plató! Leonor Lavado se lo pasa en grande como María Figueroa en Tu cara me suena

La cómica se mete en la piel de una niña que revolucionó la televisión andaluza a principios de los 2000.

¡Locura en plató! Leonor Lavado se lo pasa en grande como María Figueroa en Tu cara me suena

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Patri Bea
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Leonor Lavado ha dejado claro en las galas que llevamos de esta edición de Tu cara me suena que es un torbellino. Sin ir más lejos, la semana pasada puso a todo el plató en pie con su imitación de Nueva Línea.

“¡Vamos Canarias!”: Leonor Lavado monta una fiesta en plató con ‘Un beso’ de Nueva Línea

Para esta tercera gala, el pulsador ha querido que Leonor Lavado se meta en la piel de una niña que revolucionó Andalucía y España entera con una canción que se volvió ‘viral’ en la década de los 2000.

Leonor Lavado ha aparecido en el escenario transformada en María Figueroa de niña y ha revolucionado el plató con el tema ‘Me llamo María’. Los pompones han sido los grandes protagonistas de su actuación y la cómica ha sabido sacarles partido.

Divertida, dicharachera y desvergonzada: así ha estado Leonor durante toda la actuación para hacer reír a todos los asistentes a plató. ¡Revive esta imitación única dándole play al vídeo de arriba!

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