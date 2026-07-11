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Con tres victorias

María Parrado, la concursante que ha luchado por el liderato y ha puesto en pie al jurado

La gaditana ha ocupado lo alto de la clasificación algunas semanas y ha sorprendido con muchas de sus imitaciones.

María Parrado, la concursante que ha luchado por el liderato y ha puesto en pie al jurado

María Parrado, la concursante que ha luchado por el liderato y ha puesto en pie al jurado

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Patri Bea
Patri Bea
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María Parrado empezó con muy bien pie la edición al conquistar al público y al jurado con su imitación de Ana Mena. Así consiguió su primera victoria, pero, semanas después, llegarían dos más que cautivaron a la audiencia.

Su Rosalía causó sensación en redes sociales y, con ‘la Perla’, María se convirtió en bicampeona. La tercera victoria llegó en la primera semifinal con Céline Dion, dónde la gaditana se lució con ‘ Ne partes pas sans moi’, a pesar de no dominar el francés.

María Parrado ha protagonizado varias actuaciones que han puesto en pie al jurado y Àngel Llàcer y Chenoa le han recalcado en alguna ocasión que, todo lo que toca, lo convierte en oro. ¡Vuelve a disfrutar de todas sus actuaciones hasta los directos en el vídeo de arriba!

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