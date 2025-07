Positividad, constancia y alegría: así ha sido el paso de Gisela Lladó por Tu cara me suena

Tener a Gisela Lladó en Tu cara me suena 12 ha sido un regalo, y no solo por la gran cantante que es, si no por la positividad y la alegría que nos ha regalado en cada gala, a pesar de que los chistes que cuenta no sean los mejores.

Aunque ya había visitado el programa en varias ocasiones, Gisela Lladó se estrenó por todo lo alto como concursante oficial con ‘Teenage dream’ de Katy Perry. En esa primera gala, no solo nos regaló una actuación animada, si no un emotivo reencuentro con su amiga Chenoa y con Àngel Llàcer, que había sido su profesor de interpretación en Operación Triunfo.

Gisela Lladó sacó su lado más ‘salvaje’ en la segunda gala de Tu cara me suena con Nathy Peluso y alcanzó la gloria una semana después, metiéndose en la piel de Dusty Springfield con ‘Son os a preacher man’. El voto del público la convirtió en la ganadora de la gala.

Uno de los momentos de esta edición que no olvidaremos es el de Gisela haciendo de Chenoa. La cantante sorprendió con ‘Atrévete’ y le hizo un bonito homenaje a su amiga delante de ella.

Gisela volvió a sorprendernos con imitaciones como las de Rigoberta Bandini, Dolly Parton o Lola Índigo, con la que estuvo a punto de volver a ganar la gala al marcarse una espectacular coreografía.

La cantante ha actuado acompañada esta edición en dos ocasiones: la primera, con el ganador de la novena edición, Agoney, para imitar a Anastacia y Jamiroquai y la segunda, en un ‘Original y copia’ con otra ganadora, Edurne.

Una de las facetas con las que más nos ha sorprendido Gisela en esta edición es con su lado cómico. Aunque sus chistes no han conquistado ni al jurado, ni a sus compañeros, ella siempre ha estado dispuesta a sacarnos una sonrisa. Además, en su ‘Dos en uno’ de Aqua, explotó su vena cómica al máximo.

Aunque disfrutó sus actuaciones como Rocío Dúrcal o Adele, una que se lleva Gisela en el corazón es la de Pedro Capó. La cantante sintió cada frase de la letra y no dudó en escribirle al cantante original después de su imitación.

Gisela Lladó ha sido un ejemplo de constancia y positivismo y ha sido un lujo haber podido disfrutar de ella tantas semanas. Esperamos que no pierda la costumbre y vuelva en futuras ediciones a hacernos alguna visita. ¡Te echaremos de menos!