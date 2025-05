¿Es la que peor cuenta chistes de la edición? Gisela se defiende de los ataques de sus compañeros

Los chistes en Tu cara me suena están a la orden del día. No hay gala en la que Goyo Jiménez no suelte uno y Mikel Herzog Jr. parece haberle cogido también el gusto, aunque varias personas han comparado su humor con el que también tuvo Daniel Diges en el programa.

En mitad de la séptima gala, Manel Fuentes ha preguntado a los concursantes si realmente es Mikel el que peor cuenta chistes de la edición, pero Ana Guerra ha salido en su defensa y ha asegurado que hay una persona que los cuenta peor... ¡Gisela!

Después de que Gisela finalizase su actuación con Agoney, Manel Fuentes le ha contado lo que se ha estado hablando de ella y por supuesto ha querido defenderse contando un chiste que guardaba en la recámara.

"Tenía yo razón", ha recalcado Ana Guerra después de ver la reacción del público al chiste de Gisela Lladó. ¡Escucha el que ha contado dándole play al vídeo de arriba!