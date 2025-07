¡No te lo vas a creer! Gisela desvela la canción con la que duerme cada noche a su bebé

Gisela se ha metido en la piel de Adele con la canción ‘Set Fire to the Rain’ en la última semifinal de Tu cara me suena y su actuación ha sido cuánto menos emocionante. Tras ese momento, el presidente del jurado ha comentado: “Me gustaría ser tu hijo para que cada noche me cantaras”.

Tras muchos desvaríos y una entretenida conversación, la cantante ha desvelado como duerme a su hijo cada noche: “Mi bebé se duerme con la canción de Katy Perry, ‘Teenage dream’, la primera que canté, como la canté tanto en casa…”

La concursante debutó en esta duodécima edición por todo lo alto como Katy Perry y como se preparó mucho para esa actuación, parece que no se le va a olvidar en la vida.

Desde luego... qué enérgico va a salir el hijo de Gisela escuchando esa canción todos los días. ¡Revive la anécdota completa dándole play al vídeo de arriba!