Gisela Lladó saca su lado más 'Salvaje' para convertirse en Nathy Peluso

Gisela nos regaló grandes momentos en la primera gala de Tu cara me suena. Ya no solo por su imitación como Katy Perry, si no por su reencuentro con Chenoa, con la que entablo una bonita y estrecha amistad en la primera edición de Operación triunfo.

Para esta segunda gala de Tu cara me suena, el pulsador ha obligado a Gisela Lladó a sacar su lado más potente y urbano metiéndose en la piel de la artista Nathy Peluso para interpretar el explosivo tema ‘Salvaje’.

Alejándose por completo de su imagen dulce y melódica, la cantante ha sorprendido con una actuación llena de fuerza, actitud y sensualidad, dominando el escenario con una seguridad arrolladora. Desde el primer segundo, Gisela ha demostrado que no le teme a los retos y que puede transformarse por completo en cualquier artista.

La puesta en escena ha sido eléctrica y poderosa, con una coreografía impactante y una estética que ha replicado el estilo inconfundible de Nathy Peluso. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa en el vídeo de arriba!