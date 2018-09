El entretenimiento a lo grande, en Antena 3

Nueve profesionales de distintas disciplinas integran el sensacional casting de la nueva temporada del formato español más exportado de la historia. En su sexta temporada, 'Tu cara me suena' fue líder absoluto de su franja y el programa más competitivo de la cadena con una media del 17% y casi 2,3 millones de espectadores. 'Tu cara me suena' ha logrado más de 20 reconocimientos, entre los cuales hay cinco Premios Iris, la Antena de oro al Mejor presentador o el Premio Ondas a Mejor programa de entretenimiento. No te lo pierdas, estreno el viernes en Antena 3.