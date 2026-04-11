Nervios, risas y emoción: ¡así se grabó el opening de Tu cara me suena 13!

El opening de esta nueva edición de Tu cara me suena ha tenido de todo. Tres ganadores de la historia del formato han vuelto a plató y los nuevos concursantes han bailado y versionado el mítico ‘Saturday night’.

Hacia el final de la gala, hemos podido disfrutar del making of de esta pieza audiovisual que nos ha dejado sin palabras. Melani, Agoney y Angy se sentían emocionados por volver a casa y los nuevos concursantes se mostraban ilusionados con esta nueva etapa.

“Soy afortunado por poder cantar en este maravilloso plató”, nos confesaba Jesulín de Ubrique durante los ensayos. ¡Descubre cómo fue el detrás de cámara del opening dándole al play al vídeo de arriba!