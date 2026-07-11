El momento mágico que no se verá en televisión: así viven los coaches los minutos previos al Asalto Final de La Voz Kids

Las cámaras de La Voz Kids no solo captan la emoción sobre el escenario. En las horas previas al Asalto Final, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne vivieron momentos muy especiales junto a sus asesores que el público no podrá ver durante la gala y que muestran el lado más cercano de los coaches.

Lejos de la tensión de una de las noches más decisivas de la edición, los cuatro aprovecharon los últimos minutos antes del directo para relajarse, compartir anécdotas y disfrutar de la música. Entre guitarras, risas y conversaciones, el ambiente reflejaba la gran complicidad que han construido con Melody, Antoñito Molina, Becky G y Leire Martínez durante esta fase del programa.

Uno de los momentos más bonitos llegó cuando coaches y asesores se animaron a cantar juntos de manera improvisada. Un instante íntimo y espontáneo que demuestra que, más allá de la competición, la música sigue siendo el punto de unión entre todos ellos. Un contenido exclusivo que permite descubrir cómo se preparan para una gala cargada de emociones y decisiones que pueden cambiar el futuro de los talents.