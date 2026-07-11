Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

El momento mágico que no se verá en televisión: así viven los coaches los minutos previos al Asalto Final de La Voz Kids

Guitarras, música y mucha complicidad con los asesores en un contenido exclusivo detrás de las cámaras de La Voz Kids. ¡Esta noche a las 22:00h!

Fonsi, Leire y Edurne antes del Asalto Final de La Voz Kids

Publicidad

Las cámaras de La Voz Kids no solo captan la emoción sobre el escenario. En las horas previas al Asalto Final, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne vivieron momentos muy especiales junto a sus asesores que el público no podrá ver durante la gala y que muestran el lado más cercano de los coaches.

Lejos de la tensión de una de las noches más decisivas de la edición, los cuatro aprovecharon los últimos minutos antes del directo para relajarse, compartir anécdotas y disfrutar de la música. Entre guitarras, risas y conversaciones, el ambiente reflejaba la gran complicidad que han construido con Melody, Antoñito Molina, Becky G y Leire Martínez durante esta fase del programa.

Uno de los momentos más bonitos llegó cuando coaches y asesores se animaron a cantar juntos de manera improvisada. Un instante íntimo y espontáneo que demuestra que, más allá de la competición, la música sigue siendo el punto de unión entre todos ellos. Un contenido exclusivo que permite descubrir cómo se preparan para una gala cargada de emociones y decisiones que pueden cambiar el futuro de los talents.

Leire en La Voz Kids

Leire lleva el rock a La Voz Kids y pone al público en pie con AC/DC

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Fonsi, Leire y Edurne antes del Asalto Final de La Voz Kids

El momento mágico que no se verá en televisión: así viven los coaches los minutos previos al Asalto Final de La Voz Kids

Llega el Asalto final de La Voz Kids: Sigue la gala en directo

Llega el Asalto final de La Voz Kids: Sigue la gala en directo

Espectacular dueto de Ana Torroja con Paula Koops

El espectacular dueto de Paula Koops y Ana Torroja en directo que acaba cantando todo el público de Tu cara me suena

giorgina
Su verdad

Giorgina Uzcategui en su primera entrevista tras su ruptura con Ilia Topuria: "Lo más sexy de un hombre es el lóbulo frontal desarrollado"

Manel Fuentes, en ¡Salta!
A las 23.00 horas

¿Nueva manera de avanzar por el puente? Un concursante dejará atónito a Manel Fuentes, el próximo miércoles en ¡Salta!

Martín Savi y Manel Fuentes
El próximo viernes

5 finalistas y un solo ganador: tú eliges en directo al ganador de Tu cara me suena 13

Ya conocemos a los cinco finalistas de la edición, y el público desde sus casas votará por el ganador de una histórica edición.

El "sorpresón" de Manu y Moisés a Roberto Leal: inesperado reencuentro tras Pasapalabra
Reaparecen en televisión

El "sorpresón" de Manu y Moisés a Roberto Leal: inesperado reencuentro tras Pasapalabra

Los dos exconcursantes se prestaron a participar en la visita que el presentador hizo al programa Cara al show, presentado por Marc Giró en laSexta.

La elegancia y la presencia de Sole Giménez ha iluminado el plató de Tu cara me suena

La elegancia y la presencia de Sole Giménez ha iluminado el plató de Tu cara me suena

Esta noche, el público elige al último semifinalista en el Asalto Final de La Voz Kids

Esta noche, el público del plató elige al último semifinalista en el Asalto Final de La Voz Kids

Lolita Flores desvela que Camilo Sesto le enseñó un secreto para cantar: “No tengas miedo, abre la boca”

Lolita Flores desvela que Camilo Sesto le enseñó un secreto para cantar: “No tengas miedo, abre la boca”

Publicidad