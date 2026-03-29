Leonor Lavado llega a Tu cara me suena para revolucionarlo todo: “Voy a aportar el máximo humor posible”

Leonor Lavado es uno de los perfiles cómicos más reconocidos en las redes sociales de nuestro país. Es la reina de las imitaciones y se siente muy afortunada por ser una de las nueve concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: “Estar aquí es una suerte”.

Con respecto a cuál cree que puede ser su punto débil como concursante, Leonor lo tiene claro: “Desafino como un gato pisado”. Aún así, Leonor está practicando para dar lo mejor de sí en cada gala y promete dar mucha risa, humor y entretenimiento.

Leonor está dispuesta a imitar a cualquier artista que le salga el pulsador, pero, puestos a pedir, le encantaría hacer de María Figueroa, la niña de pompón. Sin embargo, le daría mucho respeto meterse en la piel de una coplera.

Si piensa en Tu cara me suena, las primeras actuaciones que a Leonor se le vienen a la cabeza son las de Yolanda Ramos y Silvia Abril. “Han hecho que este programa cobre vida”. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la cómica dándole al play al vídeo de arriba!