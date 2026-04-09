El concursante se sincera
Jesulín de Ubrique: "La culpa de que esté en Tu cara me suena la ha tenido Bertín Osborne"
El concursante ha confesado que le pidió consejo al cantante y a César Cadaval sobre la participación en el concurso.
Publicidad
Tras 30 años después de su disco, Jesús Janeiro ha vuelto al mundo a tener contacto con el mundo de la música. El torero ha confesado que "la música no me vino muy bien en ese momento" al hablar de su profesión, pero a día de hoy y retirado de los ruedos ha decidido probar suerte como concursante de Tu cara me suena.
Antes de aceptar participar en el formato, Jesulín ha asegurado que habló con Bertín Osborne y César Cadaval de Los Morancos para pedirles consejos, "hazlo que no te vas a arrepentir" le dijo el cantante al diestro sobre entrar en el concurso.
Entre risas, Jesulín ha afirmado que "no volvería a sacar un disco" pero que se siente muy arropado en el programa y está dando el máximo en cada actuación para dejar una impresionante puesta en escena en Tu cara me suena.
Publicidad