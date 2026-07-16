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TU CARA ME SUENA
Los concursantes de Tu cara me suena revelan sus apuestas sobre el ganador antes de la final
A las puertas de la final, los participantes desvelan si mantienen o cambian el nombre del compañero al que señalaron como ganador antes de comenzar la competición.
Al inicio de la edición, todos los concursantes escribieron en un papel quién creían que se llevaría la victoria. Ahora, con la final a la vuelta de la esquina, revelan si siguen confiando en aquella elección o han cambiado de opinión.
María Parrado, J Kbello y Cristina Castaño concentran la mayoría de las apuestas, aunque uno de los participantes ha decidido modificar su pronóstico. Muy pronto sabremos si han acertado en esta curiosa porra tras la final de Tu cara me suena.
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