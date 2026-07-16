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Capítulo 605

Marisol se niega a aceptar la propuesta de Pablo y Nieves: “No vais a robarme a mi hijo”

El matrimonio Salazar ha propuesto a la joven embarazada adoptar al bebé cuando nazca.

Marisol se niega a aceptar la propuesta de Pablo y Nieves: “No vais a robarme a mi hijo”

Marisol se niega a aceptar la propuesta de Pablo y Nieves: “No vais a robarme a mi hijo”

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Ángela Rolo | Julia Zapata López
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Nieves y Pablo han citado a Marisol en su casa para proponerle una posible solución sobre su embarazo. La pareja le ha explicado que ellos estarían dispuestos a adoptar al su hijo en cuanto naciera.

Pablo le ha explicado a la joven que lo mejor para el bebe y para ella sería que el niño creciera con los Salazar, y que Marisol pudiera verlo desde la distancia.

La propuesta ha desconcertado a Marisol, sin esperar que Nieves aceptara hacerse cargo de su bebé. “¿Serias capaz de querer y cuidar a mi hijo como si fuese tuyo?”, le ha dicho la joven sorprendida.

El problema ha llegado cuando Pablo ha sugerido que ella debía quedarse apartada de la vida del niño hasta que tuviera edad para entender la situación.

Marisol se ha negado completamente y ha rechazado la propuesta de la adopción.

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