La contundente reacción del padre de Lamine Yamal tras el intento de robo en la vivienda del futbolista

El padre del internacional español asegura que desconocía lo ocurrido hasta conocer la noticia y explica que se puso en contacto con los abogados para actuar de inmediato. Además, califica a los presuntos asaltantes como "dos sinvergüenzas".

Según explica en Y ahora Sonsoles, la investigación sigue en marcha y la policía trabaja sobre unos sospechosos que ya serían conocidos por actuar en la zona sur de Barcelona, donde se produjo el intento de robo.

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