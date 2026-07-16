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Y AHORA SONSOLES
Bertín Osborne suspende su actuación en Chamberí al reconocer que todavía no puede volver a los escenarios
El cantante cancela el concierto previsto en el festival de Chamberí tras admitir que continúa con problemas respiratorios y que aún no se encuentra en condiciones de afrontar una actuación completa.
Bertín Osborne ha explicado ante la prensa que sigue arrastrando secuelas que le impiden ofrecer un concierto con normalidad. El artista asegura que todavía tiene falta de aire y flemas, y reconoce que intentó cantar recientemente, pero fue un auténtico sufrimiento.
La decisión de cancelar la actuación llega para priorizar su recuperación. Susana Uribarri señalaba en Y ahora Sonsoles que considera que se trata de un gesto responsable, mientras el cantante insiste en que aún no está preparado para regresar a los escenarios.
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