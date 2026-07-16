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Y AHORA SONSOLES

Bertín Osborne suspende su actuación en Chamberí al reconocer que todavía no puede volver a los escenarios

El cantante cancela el concierto previsto en el festival de Chamberí tras admitir que continúa con problemas respiratorios y que aún no se encuentra en condiciones de afrontar una actuación completa.

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Bertín Osborne ha explicado ante la prensa que sigue arrastrando secuelas que le impiden ofrecer un concierto con normalidad. El artista asegura que todavía tiene falta de aire y flemas, y reconoce que intentó cantar recientemente, pero fue un auténtico sufrimiento.

La decisión de cancelar la actuación llega para priorizar su recuperación. Susana Uribarri señalaba en Y ahora Sonsoles que considera que se trata de un gesto responsable, mientras el cantante insiste en que aún no está preparado para regresar a los escenarios.

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