El jurado de ‘Tu cara me suena’ resume su estupendo 2021: “Un año de alegrías”

Ahora que el año se está acabando, el jurado de ‘Tu cara me suena’ se ha puesto delante de la cámara para resumir este 2021: un año lleno de alegrías y nuevos proyectos.

El 2021 ha sido un año de retomar todo lo que la pandemia nos había quitado y Carlos Latre confiesa que ha sido un poco “raro”. Pero las ganas de volver al trabajo y estrenar plató nuevo han hecho que esta novena temporada de ‘Tu cara me suena’ fuera “como la primera”. “Ha sido una explosión de alegría”, ha dicho el jurado.

Para todo lo que hemos pasado, Chenoa valora el 2021 como un año muy “nutritivo”. Cargado de proyectos para ella, Chenoa ha tenido que salir de su zona de confort, lo que le ha permitido “empatizar más con los concursantes”. La miembro del jurado confiesa que le hacen mucha ilusión todos los proyectos nuevos y que “la tengan en cuenta”. Explica que “nunca da nada por ganado” y ese es el motivo de que siempre esté tan sonriente.

A nivel personal, Lolita está muy feliz, pero es que a nivel profesional no le puede ir mejor. Participa en un programa de éxito que está batiendo récords de audiencia y colabora con ‘El Hormiguero 3.0’. Aunque el teatro lo tenga aparcado, Lolita confiesa que 'Si Dios quiere' volverá el año que viene con una sorpresa. ¡Qué ganas de volver a verla sobre los escenarios!

Para Àngel Llàcer el 2021 han sido “sólo alegrías”. El jurado no se creía que ‘Tu cara me suena’ pudiera llegar a tener 9 temporadas. “¿Pero cuánto va a durar?”, bromea emocionado. Además, el 2021 también le ha regalado numerosos éxitos con su musical ‘Cantando bajo la lluvia’, que constantemente hace sold out. Àngel Llàcer está radiante de felicidad por hacer lo que más le gusta un año más: “hacer a la gente feliz”.

