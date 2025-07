“He levitado con la canción”: los nueve concursantes se sinceran tras su penúltima actuación de la temporada

La última semifinal de la duodécima temporada de Tu cara me suena tardaremos mucho tiempo en olvidarla. Los concursantes nos han regalado grandes números y nos han transmitido lo mucho que han disfrutado de su paso por el programa.

Ana Guerra, la ganadora de la gala, nos comentaba tras su actuación que había sido “la primera vez que había levitado en el programa”. La canaria se había olvidado del público y de todo lo que la rodeaba y nos había regalado una actuación llena de magia.

Gisela, Esperansa Grasia o Melani también comparten el sentimiento de su compañera. Las tres han disfrutado mucho de su actuación y ya estaban desenado ver el resultado final nada más terminarla.

“Me he divertido muchísimo, que es para lo que he venido yo aquí”, nos confesaba también Bertín Osborne después de actuar con María del Monte. ¡Descubre el making of completo de la gala dándole play al vídeo de arriba!