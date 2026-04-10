Así arranca Tu cara me suena: Melani, Agoney y Angy regresan por todo lo alto con tres imitaciones de infarto

Una nueva edición de Tu cara me suena está a punto de comenzar y Melani, la ganadora de la temporada pasada, será la encargada de dar el pistoletazo de salida a una gala que promete mantenernos pegados a la pantalla desde el primer minuto.

Después de ganar una edición en la que nos regaló imitaciones que pasarán a la historia del programa, Melani vuelve para meterse en la piel de Rosalía e interpretar una de las canciones más conocidas de su último disco: ‘Berghain’.

Dos ganadores más del formato estarán también esta noche y darán paso a los nueve concursantes que lo darán todo este año: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. ¡No te pierdas la primera gala, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3!