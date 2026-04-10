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Así arranca Tu cara me suena: Melani, Agoney y Angy regresan por todo lo alto con tres imitaciones de infarto

La ganadora de la duodécima edición de Tu cara me suena es la encargada de abrir una temporada que promete regalarnos muchas emociones fuertes.

Así arranca Tu cara me suena: Melani, Agoney y Angy regresan por todo lo alto con tres imitaciones de infarto

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Patri Bea
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Una nueva edición de Tu cara me suena está a punto de comenzar y Melani, la ganadora de la temporada pasada, será la encargada de dar el pistoletazo de salida a una gala que promete mantenernos pegados a la pantalla desde el primer minuto.

Después de ganar una edición en la que nos regaló imitaciones que pasarán a la historia del programa, Melani vuelve para meterse en la piel de Rosalía e interpretar una de las canciones más conocidas de su último disco: ‘Berghain’.

Dos ganadores más del formato estarán también esta noche y darán paso a los nueve concursantes que lo darán todo este año: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. ¡No te pierdas la primera gala, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3!

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