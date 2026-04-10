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Trancas y Barrancas

Ilia Topuria se pone a prueba en El Hormiguero: ¿acertará qué deportistas triunfarán?

El luchador se enfrenta al divertido juego de Trancas y Barrancas en el que debe adivinar qué deportistas alcanzarán el éxito olímpico.

Ilia Topuria

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El Hormiguero
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Trancas y Barrancas han traído a El Hormiguero una de sus secciones más curiosas, en la que Ilia Topuria ha tenido que poner a prueba su intuición. El reto: adivinar qué deportistas lograrán el éxito en unos Juegos Olímpicos… y cuáles no. ¡Momentazo!

Entre dudas, apuestas arriesgadas y mucho humor, el luchador ha demostrado su instinto en cada elección, aunque no siempre lo ha tenido fácil. ¿Habrá acertado o fallado en sus predicciones? Un juego tan imprevisible como divertido que ha dejado grandes momentos en plató.

¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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