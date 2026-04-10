Empleados de un 'call center' reciben tartazos por no cumplir sus objetivos comerciales: "Habrían visto 'El lobo de Wall Street'"

Llegar a conseguir los objetivos en el trabajo puede resultar estresante para muchos empleados que ven cómo una parte de su sueldo depende del nivel de su rendimiento. Pero si a eso le sumamos que el no conseguir objetivos puede llevarnos a sufrir un 'castigo' físico la situación se complica bastante más.

Este era el día a día de los empleados de un 'call center' en Madrid. Los trabajadores recibían este castigo humillante ante el resto de la oficina. Un ranking diario determinaba cómo iba el cumplimiento de estos objetivos. Al que tuviera menos puntos activos en esa jornada le tiraban agua o café.

Todo el día haciendo "llamadas invasivas guionizadas"

El trabajo de estos empleados consistía en hacer llamadas invasivas guionizadas. Se trataba de trabajadores muy jóvenes, muchos de ellos sudamericanos. Su único objetivo era contactar con particulares para que contratasen sus servicios. Siete personas han sido detenidas por trata y vejar como esclavos a estos trabajadores.

Señala el inspector de Policía Serafín Giraldo que estamos hablando de delitos contra los trabajadores y de explotación laboral y cree también que son delitos contra la integridad moral de las personas. "Para mí es el más grave aunque tenga menos pena". Trabajo y Seguridad han colaborado con esta investigación que se ha saldado con una cadena de detenciones.

"Los impresentables que regentaban estos call centers habrán visto 'El lobo de Wall Street' y pensarán que esta es la manera de motivar al personal", señalaba Susanna Griso.

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