Alfred García confiesa cómo conoció a Michael Jackson: "Me reventó el cerebro"

Cuando a Alfred García le hicimos el test musical al comienzo de la temporada, le preguntamos por el artista que sorprendería que le gustara. "La gente se espera todo lo más raro de mí", reconocía. Quizá uno de esos cantantes que resulta chocante que le guste tantísimo es precisamente el que tiene que imitar en la Gala 10 de 'Tu cara me suena': Michael Jackson. Sin embargo, el concursante confiesa que uno de sus mayores fans en España... ¡y en el mundo!

"Me sé tanto su vida personal como su vida musical", asegura. De hecho, ha devorado todas sus biografías y él mismo está en el proceso de edición de una que pronto saldrá a la luz. Con estas credenciales, ya no resulta extraño que tenga el secreto para imitar al rey del pop: "Intuir más que copiar".

El nivel de sorpresa crece aún más cuando confiesa los tesoros que posee relacionados con Michael Jackson. "Tengo una partida de nacimiento de los hermanos Jackson y de Michael, tengo unos calentadores, tengo una copia del testamento", empieza a enumerar. ¡Estamos ante uno de los mayores coleccionistas del rey del pop en el mundo!

"La primera imagen que tengo de Michael Jackson es haciendo el 'moonwalk' en los Music Awards americanos en el 95... y eso me reventó el cerebro"

Por supuesto, también atesora entradas. Eso sí, "sin tocar" porque no se utilizaron ni se vendieron en su momento y él ha guardado de forma muy cuidadosa. Quizá la entrada más valiosa es una de 'This is it', el show que nunca llegó a dar: "La tengo como en un cristal metida para que jamás se pueda doblar y, además, es 3D", explica.

La fascinación de Alfred por Michael Jackson nació curiosamente el mismo día que el artista murió en 2009. Jamás le había visto en televisión hasta ese momento ni sus padres le habían hablado sobre él. Sin embargo, hubo una imagen poderosa que inició su "gran afición por uno de los artistas más grandes del mundo". "Fue haciendo el 'moonwalk' en el 95 en los Music Awards americanos... y eso me reventó el cerebro", confiesa.