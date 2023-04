El test musical de Alfred García: "La gente se espera todo lo más raro de mí"

Las etiquetas no van con Alfred García. El concursante de 'Tu cara me suena 10' lo demuestra en este test musical, en el que asegura que no tiene ni género musical preferido. "Al final me gustan las canciones", explica, aunque termina reconociendo que siempre ha sido una persona "muy popera", sin descartar "el rock y el folk más alternativo".

El cantante también revela que tiene una playlist que llama 'Grandes canciones' y son "muy raras las unas con las otras". ¿Pero cuál es la primera de esa lista? Es una de las grandes curiosidades que puedes descubrir en el vídeo, al igual que el artista que menos le pega que le guste. "La gente se espera todo lo más raro de mí", afirma.

"Me he formado como trombonista y como cantante"

Alfred también comenta lo que muchos ya saben: que es un hombre orquesta, incluso demostrándolo con una gira en la que él toca todos los instrumentos. Batería, teclados, guitarra..., nada se le resiste: "Me he formado como trombonista y como cantante", confiesa.

Su lugar favorito de la casa para cantar viene marcado "por la luz y por el entorno". Y también llama la atención la banda sonora de su vida y la puntuación que se da en baile, aunque (spoiler) en alguna gala va a demostrar que tiene un talento innato. ¡Descubre todo sobre Alfred en el vídeo!