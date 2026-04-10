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Gala 1 | Actuación

¡Desternillante! La peluca de Aníbal Gómez se roba el protagonismo en su imitación de Chiquetete

El cómico se lo ha pasado en grande en su primera actuación como concursante oficial y ha llevado a su terreno el tema ‘Esta cobardía’.

La peluca de Aníbal Gómez se roba el protagonismo en su imitación de Chiquetete

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Patri Bea
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El cómico se lo ha pasado en grande en su primera actuación como concursante oficial y ha llevado a su terreno el tema ‘Esta cobardía’.

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Para este primer programa, el pulsador ha querido que Aníbal viaje unas décadas en el tiempo. El cómico se ha metido en la piel de Chiquetete para interpretar ‘Esta cobardía’ de una manera que jamás hubiésemos imaginado.

Aníbal ha aparecido en el escenario con una peluca que no ha pasado desapercibido y que se ha robado el protagonismo en la actuación. ¡Parece que dentro de ella cabía de todo!

El cómico ha aportado en la imitación ese humor que tanto le caracteriza y ha desatado la risa en plató a la vez que intentaba rescatar el timbre tan característico de Chiquetete. ¡Vuelve a disfrutar de su desternillante actuación en el vídeo de arriba!

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