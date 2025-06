Anuska confiesa cómo ha sido jugar junto a Paula en Traitors: "Tenía tanto miedo a que nos descubrieran..."

La experiencia de Traitors ha terminado para Anuska pero, al menos, ha sido donde ella prefería: en una mesa redonda, y no asesinada. Nada pudo hacer frente a la alianza formada por Carlos, Juan y Lucía. Eso sí, su destierro no contó con el voto de Paula, que decidió ser fiel a su madre hasta las últimas consecuencias.

Antes de abandonar definitivamente el Monasterio de Piedra, Anuska asegura que jugar junto a su hija "ha estado chulo". "La he visto que estaba muy metida en su papel", afirma. No obstante, añade que ha echado de menos tener más ratos juntas: "Me ha faltado hablar un poquito con ella, porque hemos hablado muy poco, tenía tanto miedo a que nos descubrieran...". Ese secreto se ha mantenido hasta el final, hasta que Carlos, único conocedor, se lo ha contado a Juan y a Lucía.

Además, en este test de despedida, Anuska se emociona al responder a qué jugadores se lleva de esta experiencia y afirma que el momento más impactante fue el portazo de Juanra Bonet al ataúd de Lía: "Estaba segurísima de que era traidora". También es contundente con el consejo que se daría a sí misma si el juego volviera a empezar: "¡Cállate la boca, guapa!". ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo!