Esta tarde en YAS Verano, descubrimos a Cristina Medina más allá de La que se avecina

Cristina Medina es una actriz, humorista y cantante conocida por su papel de Nines en La que se avecina. Hoy, descubrimos a Cristina más allá de la televisión. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Marta Requejo
Publicado:

Es actriz de teatro y televisión, humorista, cantante… pero, por encima de todo, es una mujer volcada en la lucha contra el cáncer, una enfermedad que ha vivido en primera persona y que la llevó a fundar su propia ONG.

Ya en los años 90 Cristina Medina conquistaba al público con su humor sevillano y tras trabajar para varias compañías teatrales termina fundando Pez en Raya.

En el año 2008, su popularidad llega gracias a su papel como Nines Chacón en La que se Avecina, y Cristina Medina se vuelve inolvidable. Hoy nos acompaña en YAS Verano para repasar toda su trayectoria. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

Programas

