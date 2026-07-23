De ganar el Gordo de Navidad a caer en ¡Salta!: la suerte abandona a Antonio Jesús

Antonio Jesús se ha convertido en el único concursante a salvo sobre el puente de ¡Salta! en esta tanda de concursantes. Sus rivales han hecho el camino hasta el nivel 8, cuando ha caído incluso el controller. Entonces, ya no le ha quedado más remedio que ponerse el caso: solo tenía que superar dos niveles más para alcanzar el final y luchar por el premio.

El andaluz le ha contado a Manel Fuentes su alianza con la buena suerte: le tocó el Gordo de la Lotería de Navidad en 2023 gracias al número 88.008. La casualidad ha querido que le haya tocado empezar a jugar en el octavo nivel. Y lo ha superado sin dificultades y con una seguridad absoluta. El 8 es, sin duda, su número de la suerte.

En cambio, en el nivel 9 la fortuna le ha dado la espalda. Antonio Jesús tenía la actitud y ha sabido argumentar muy bien todas las opciones, excepto la del Sol. Pero tenía tan clara la afirmación sobre el oído que no se lo ha pensado más: “Al 100%”, le ha dicho a Manel. Se ha lanzado a la trampilla así de convencido y… ¡directo al agujero! Tan cerca y tan lejos de jugar por el premio. ¿Cuál era entonces la respuesta correcta? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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