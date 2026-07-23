Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 22 de julio

De ganar el Gordo de Navidad a caer en ¡Salta!: la suerte abandona a Antonio Jesús

El concursante se ha quedado rozando la lucha por el premio al caer en el noveno nivel, pese a estar seguro “al 100% de que su apuesta era la correcta.

De ganar el Gordo de Navidad a caer en ¡Salta!: la suerte abandona a Antonio Jesús

De ganar el Gordo de Navidad a caer en ¡Salta!: la suerte abandona a Antonio Jesús

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Antonio Jesús se ha convertido en el único concursante a salvo sobre el puente de ¡Salta! en esta tanda de concursantes. Sus rivales han hecho el camino hasta el nivel 8, cuando ha caído incluso el controller. Entonces, ya no le ha quedado más remedio que ponerse el caso: solo tenía que superar dos niveles más para alcanzar el final y luchar por el premio.

El andaluz le ha contado a Manel Fuentes su alianza con la buena suerte: le tocó el Gordo de la Lotería de Navidad en 2023 gracias al número 88.008. La casualidad ha querido que le haya tocado empezar a jugar en el octavo nivel. Y lo ha superado sin dificultades y con una seguridad absoluta. El 8 es, sin duda, su número de la suerte.

En cambio, en el nivel 9 la fortuna le ha dado la espalda. Antonio Jesús tenía la actitud y ha sabido argumentar muy bien todas las opciones, excepto la del Sol. Pero tenía tan clara la afirmación sobre el oído que no se lo ha pensado más: “Al 100%”, le ha dicho a Manel. Se ha lanzado a la trampilla así de convencido y… ¡directo al agujero! Tan cerca y tan lejos de jugar por el premio. ¿Cuál era entonces la respuesta correcta? ¡Descúbrelo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

Cándido Méndez no termina de ver la candidatura de Yolanda Díaz a la OIT

Cándido Méndez, pesimista con la idea de Sánchez de que Yolanda Díaz dirija la OIT: "Depende de la 'plata' que ponga"

Una vecina llora tras su evacuación por el incendio de Almorox

Las lágrimas de impotencia de Luciana, evacuada del incendio de Almorox, Toledo, con las llamas quemando las casas: "Estoy recién operada, mi hija me sacó"

De ganar el Gordo de Navidad a caer en ¡Salta!: la suerte abandona a Antonio Jesús

De ganar el Gordo de Navidad a caer en ¡Salta!: la suerte abandona a Antonio Jesús

Una deuda con ‘El Padrino’ deja a Lander fuera de ¡Salta!: cae por no haber visto la película
Mejores momentos | 22 de julio

Una deuda con ‘El Padrino’ deja a Lander fuera de ¡Salta!: cae por no haber visto la película

El baile de Omar en ¡Salta! termina en pique con el controller: “Me ha hecho el lío”
Mejores momentos | 22 de julio

El baile de Omar en ¡Salta! termina en pique con el controller: “Me ha hecho el lío”

La conmovedora victoria de Bernat en ¡Salta!
Mejores momentos | 22 de julio

La conmovedora victoria de Bernat en ¡Salta!: 20.000 euros para ayudar a su mujer e investigar su enfermedad

El concursante se ha emocionado al ver que iba a poder mejorar la calidad de vida de su esposa y apoyar los estudios sobre el síndrome de Steinert.

Bernat firma el puente perfecto en ¡Salta! y remata la gesta... ¡con los Rolling Stones!
Mejores momentos | 22 de julio

Bernat firma el puente perfecto en ¡Salta! y remata la gesta... ¡con los Rolling Stones!

El concursante se ha visto contra las cuerdas, pero ha confiado precisamente en las de la guitarra de Keith Richards al ritmo de ‘(I can't get no) Satisfaction’.

Manel Fuentes aplaude el guiño de Bernat a las enfermedades raras

“Está bien siempre visualizarlas”: Manel Fuentes aplaude el guiño de Bernat a las enfermedades raras

Javier, obligado a arriesgar en el último segundo de AlaZ para evitar la Silla Azul

Javier, obligado a arriesgar en el último segundo de AlaZ para evitar la Silla Azul

Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

Publicidad