El baile de Omar en ¡Salta! termina en pique con el controller: “Me ha hecho el lío”

Seis niveles superados con éxito y con bailecito de celebración incluido tras cada salto. Omar estaba en su salsa acertando todas las afirmaciones correctas de ¡Salta!, pero el nivel siete ha llegado como un jarro de agua fría. “Aquí ya hemos pinchado”, ha reconocido el concursante al leer todas las opciones.

Omar, que ha contado como anécdota que formó parte de un musical pero que le expulsaron, ha hecho valer sus cuatro años en el conservatorio para descartar rápidamente que las notas bemoles se representen con el símbolo de la almohadilla. Sin embargo, con el resto de las opciones no lo ha tenido tan fácil.

Por eso, el concursante se ha tomado un momento zen para decidir con tranquilidad. Finalmente, pese al “miedito” que ha confesado sentir, ha decidido hacer caso a su intuición y apostar por Heródoto. Creía que era ‘el padre de la medicina’ pero ha fallado y ha caído por la trampilla.

Omar se ha quedado con la miel en los labios, cuando ya veía tan cerca el nivel final. Después de superar tanto camino del puente, el error le ha sabido aún peor y ha terminado haciendo una confesión de lo más sincera: no quiere que gane Lander, el controller. “Me ha hecho el lío”, ha asegurado el concursante. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

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