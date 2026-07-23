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Mejores momentos | 22 de julio

Una deuda con ‘El Padrino’ deja a Lander fuera de ¡Salta!: cae por no haber visto la película

El vasco, que podría haberse mantenido como controller, ha dado el paso de coger el casco y su aventura ha terminado con su primer salto.

Una deuda con ‘El Padrino’ deja a Lander fuera de ¡Salta!: cae por no haber visto la película

Una deuda con ‘El Padrino’ deja a Lander fuera de ¡Salta!: cae por no haber visto la película

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Después de que tres de sus contrincantes cayesen en el nivel 7, Lander se ha atrevido a salir de su puesto de controller y enfrentarse al nivel ocho de ¡Salta!. Pero no lo ha tenido nada fácil: ninguna de las afirmaciones le inspiraba mucha confianza. Cuando Manel Fuentes le ha preguntado si se arrepentía, el concursante ha respondido con actitud: “Una vez que decides una cosa no te puedes arrepentir”.

La primera respuesta que Lander ha descartado es la relacionado con la película ‘El Padrino’. ¡A pesar de reconocer que nunca ha visto la película! También ha tachado una opción sobre la costa de Azahar y otra sobre Espartero. Por lo tanto, en un primer momento ha visto claro arriesgarse con Thomas Hobbes como autor de ‘El contrato social’.

Sin embargo, Manel ha vuelto a preguntarle por ‘El padrino’: ¿Vito Corleone no tiene ahijados en la película? Lander ha cambiado repentinamente de opinión y apostar por esta respuesta. Antonio Jesús, el único contrincante que quedaba, le ha revelado después que no habría saltado en esa opción. Y… ¡estaba en lo cierto!

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