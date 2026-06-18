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Mejores momentos | 17 de junio

El error imperdonable de un madridista en ¡Salta!: Sergio Ramos... ¿en Neptuno?

“Para darme una colleja”, ha reconocido Ángel, que se ha equivocado con la fuente madrileña que da título a la canción que el futbolista publicó en 2025

El error imperdonable de un madridista en ¡Salta!: Sergio Ramos... ¿en Neptuno?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Daniel, el controller de esta ronda de ¡Salta!, le ha encargado a Ángel la misión de estrenar el puente. En los primeros niveles, ha sido un acierto porque los ha ido superando con mucha seguridad. También pensaba que superaría la cuarta fila de trampillas, pero ha elegido la apuesta equivocada y con un agravante.

Haciendo ya el descarte de una de las respuestas, ha dudado entre las otras dos. Se ha pensado mucho si las tres letras más usadas del español son vocales. De hecho, se ha puesto a recitar Platero y yo, El Quijote de La Mancha… y otras obras para saber si así era. Al final, ha decidido confiar en la faceta de cantante de Sergio Ramos.

En lo que no se ha fijado bien Ángel es en el título de la canción que el futbolista publicó en 2025. En la trampilla ponía que era ‘Neptuno’, la fuente de celebración… del Atlético de Madrid. “Para darme una colleja”, ha reconocido el concursante ya tras la caída, que no se ha dado cuenta de que pegaba más ‘Cibeles’. ¡Y eso que es madridista!

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