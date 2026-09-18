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Mejores momentos | 18 de septiembre

“Tenemos que mirar el VarPalabra”: el último acierto de Verónica Blume, in extremis en Palabras Cruzadas

Roberto Leal ha tenido que recurrir al VAR de Pasapalabra para confirmar si la última respuesta del equipo azul había entrado en el último segundo.

“Tenemos que mirar el VarPalabra”: el último acierto de Verónica Blume, in extremis en Palabras Cruzadas

“Tenemos que mirar el VarPalabra”: el último acierto de Verónica Blume, in extremis en Palabras Cruzadas

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El año 1972 supuso una gran generación de famosos y famosas de distintos ámbitos, tanto dentro como fuera de España. Y han sido los protagonistas que han complicado el Palabras Cruzadas de este programa de Pasapalabra. De hecho, el equipo capitaneado por Moisés se ha dejado dos respuestas pendientes y el de David ha apurado el tiempo al máximo.

En el caso del equipo azul, Roberto Leal lo ha visto tan al límite que ha anunciado: “Tenemos que mirar el VarPalabra”. Verónica Blume ha sido quien ha completado casi todo el panel tras llegarle el turno cuando aún quedaba medio minuto de tiempo. La modelo ha ido sacando aciertos poco a poco, pensando bastante cada respuesta para no fallar.

Sin embargo, la invitada ha apurado demasiado para sus últimas tres respuestas. La última la ha dado tan al límite que Roberto ha tenido que recurrir al Var de Pasapalabra para que dictara sentencia. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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