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Los vecinos de Piedralaves (Ávila), desalojados por el temporal, vigilan sus casas: "Estamos muy preocupados"
Ávila, Cáceres y La Palma están en alerta roja por fuertes lluvias y rachas de viento. La borrasca Charles amenaza varios puntos de nuestro país y algunos se ven obligados a desalojar a sus vecinos.
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La borrasca Charles se suma a Bruna, poniendo en alerta roja varios puntos del país por fuertes lluvias y viento. La peor parte se la llevan Ávila, Cáceres y La Palma.
Piedralaves (Ávila) ha desalojado a más de 2.200 vecinos que ya hoy han pasado la noche en un colegio, habilitado como punto de evacuación. Protección Civil ha decretado un desalojo que durará al menos 48 horas.
Algunos vecinos han podido ir a vigilar sus casas, con la condición de que vuelvan enseguida al punto de evacuación. "Ya no es que corran peligro nuestras vidas, son nuestras casas, el pueblo...", afirman.
El cauce de la Garganta de Nuño Cojo aumenta y amenaza con desbordarse tras el rebosamiento de la Presa del Horcajo. "Cada vez el caudal va subiendo más y está peligrosísimo", nos cuentan los vecinos, "estamos muy preocupados".
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El miedo y la incertidumbre de los vecinos aumenta, mientras muchos se preguntan: ¿cuándo nos dará tregua el cielo? ¡No te pierdas la información al completo en el vídeo de arriba!
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