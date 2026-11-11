Alaska y Alejo Sauras, dueto inédito cantando por María del Monte en Pasapalabra

De todas las canciones que les han tocado a Alaska y Alejo Sauras en sus duelos en La Pista, la de este programa es la que mejor sabían y antes han reconocido. ¡Y los dos a la vez! Un solo fragmento ha sido necesario para acertar ‘Cántame’, de María del Monte. Sin embargo, el momentazo ha sido escucharlos a los dos haciendo dueto con esta sevillana.

El pleno ha sido para Alaska, que ha estado más rápida con el pulsador. Mientras, Alejo ha lamentado su falta de reflejos: “Me la sé”. De hecho, en el pasado programa, pese a ganar, quien acertó fue la cantante. Fue una situación extraña en la que, por eso de precipitarse, el actor acabó aceptando el triunfo, principalmente por David, pese a saber que el mérito era de su rival.

Ese compañerismo ha vuelto a verse en este duelo porque, más allá del triunfo, Alaska y Alejo han cantado juntos la exitosísima sevillana de María del Monte. “Lo que no se vea en Pasapalabra”, ha comentado Roberto Leal. ¡Dale al play y no te lo pierdas!