¿Tener un apellido conocido te abre puertas? La Mesa sale a la calle para preguntar por el peso de los apellidos

Esta semana, en La Mesa, ponemos el foco en una cuestión que puede marcar la trayectoria personal y profesional de muchas personas: el peso de los apellidos. ¿Se abren más puertas cuando detrás de un nombre hay una familia conocida? ¿Se valora igual a alguien por sus propios méritos cuando comparte apellido con una persona influyente? Hemos preguntado en la calle si conocen casos en los que los vínculos familiares hayan servido para llegar más lejos.

"Hay gente que nace con estrella y otra gente que no"

Entre las respuestas, hay quien señala directamente a los apellidos que tienen un peso especial en determinados lugares. Una persona de Lanzarote pone como ejemplo el apellido Rosas y asegura que conoce casos de gente que ha llegado a ciertos puestos gracias a él.

Otros reconocen que el trabajo y el esfuerzo son importantes, y apuntan a que "hay gente que nace con estrella y otra gente que no". Una reflexión que abre el debate sobre hasta qué punto las oportunidades dependen de los méritos propios o de las circunstancias en las que uno nace.

Pero un apellido conocido no siempre tiene por qué jugar a favor. Preguntados por si puede convertirse también en un obstáculo y complicar el acceso a determinadas oportunidades, algunos reconocen que sí. La influencia de un nombre familiar puede ser una ventaja, pero también una presión añadida: la de tener que demostrar constantemente que los logros son propios y no fruto de la fama o la trayectoria de otros.

¿Renunciarías a tu apellido para que te valorasen por quién eres?

También hemos planteado a los ciudadanos si se cambiarían el apellido o utilizarían un seudónimo para evitar que este condicionase la percepción que los demás tienen de ellos. Algunos creen que habría que verse en esa situación antes de tomar una decisión, aunque no descartan esa posibilidad. "Me gustaría que me valoren a mí por lo que soy yo, no por mi apellido", explica uno de los participantes.