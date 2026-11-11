La opinión de un autónomo sobre la huelga general: "Abrir la persiana para nosotros supone sobrevivir"

España se lanza a las calles hoy, 11 de noviembre, en una huelga general convocada 14 años después del último parón general en nuestro país. Millones de trabajadores han sido llamados a la huelga, pero según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), tan solo el 10% de autónomos la han secundado.

Miguel es un pequeño empresario que, aunque apoya los motivos de la huelga y afirma que tiene un hijo con dificultades para acceder a la vivienda, para los autónomos es difícil cerrar sus empresas. "Abrir la persiana para nosotros supone sobrevivir mes a mes", afirma.

En el caso de Miguel, tiene una tienda de decoración donde gran parte de sus beneficios vienen de estos dos meses previos a las Navidades. "Estamos sobreviviendo", señala.

Por eso, hoy apoya a quienes eligen segundar la huelga, pero pide respeto: "Protestemos, pero seamos empáticos con colectivos como el nuestro". ¡Dale al play para escucharle!