HUELGA GENERAL
La opinión de un autónomo sobre la huelga general: "Abrir la persiana para nosotros supone sobrevivir"
La huelga general ha provocado que gran parte de España frene su actividad. Sin embargo, según los datos, tan solo el 10% de los autónomos la ha secundado.
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España se lanza a las calles hoy, 11 de noviembre, en una huelga general convocada 14 años después del último parón general en nuestro país. Millones de trabajadores han sido llamados a la huelga, pero según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), tan solo el 10% de autónomos la han secundado.
Miguel es un pequeño empresario que, aunque apoya los motivos de la huelga y afirma que tiene un hijo con dificultades para acceder a la vivienda, para los autónomos es difícil cerrar sus empresas. "Abrir la persiana para nosotros supone sobrevivir mes a mes", afirma.
En el caso de Miguel, tiene una tienda de decoración donde gran parte de sus beneficios vienen de estos dos meses previos a las Navidades. "Estamos sobreviviendo", señala.
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Por eso, hoy apoya a quienes eligen segundar la huelga, pero pide respeto: "Protestemos, pero seamos empáticos con colectivos como el nuestro". ¡Dale al play para escucharle!
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