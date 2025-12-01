El impresionante final de Manu en El Rosco: obliga a Rosa a llegar a 23 aciertos

Manu ha pasado del disgusto al mérito en sólo tres jugadas, deparando un final inesperado en su nuevo duelo contra Rosa en El Rosco. Además, el concursante ha contado con la presión añadida de ir con menos tiempo que su rival, en parte porque el equipo azul ha arrasado en La Pista con un triplete de victorias. Eso sí, Luis Larrodera ha firmado el único pleno de la tarde, con dedicatoria incluida.

Por lo tanto, Rosa ha comenzado la prueba con 22 segundos de ventaja. Lo más destacado de la primera vuelta ha sido el parcial que han llegado a reflejar los marcadores con 18-8 a favor de Manu, con un mejor turno de seis aciertos. Sin embargo, la coruñesa ha ido reduciendo distancias hasta igualarle con 19 letras en verde.

La emoción se ha disparado con empate a 21. Manu ha decidido atreverse y ha sufrido un tropiezo que parecía definitivo. Sin embargo, nadie mejor que él para crecerse en la adversidad. Ha arañado dos aciertos más y se ha plantado con 23, dejando toda la presión a Rosa en un desenlace trepidante. ¡Descubre este emocionante Rosco en el vídeo!