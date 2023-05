Prometedor estreno de Adrián en 'El Rosco' con un meritorio empate frente a Encarni

¡Este duelo promete! Encarni tiene nuevo rival en 'El Rosco'. Es Adrián, que se ha convertido en concursante de 'Pasapalabra' tras eliminar en la 'Silla Azul' a Marta, la concursante más longeva en la etapa posterior al bote de Rafa. De hecho, se ha despedido tras 30 programas y dejando un recuerdo muy bonito de su paso por el plató.

Ahora toca descubrir qué tal se le da al debutante la prueba más importante de 'Pasapalabra'. ¡Y no ha defraudado! Eso sí, ha comenzado con muchos nervios, y de ahí el fallo que ha cometido con la 'F'. Sin embargo, los lapsus no son algo exclusivo de los novatos porque Encarni ha tenido uno muy llamativo después, con la 'M', fruto de no prestar atención al enunciado que le ha leído Roberto Leal. ¡Se ha precipitado!

La mejor carta de presentación de Adrián ha sido un turno de diez aciertos. Con el tiempo también en su contra, finalmente se ha plantado con 21 letras en verde... y esperando la reacción de su rival, en ese momento con un acierto menos.