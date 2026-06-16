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El Rosco | 16 de junio

¡Javier, intratable en modo “kamikaze”! Un nuevo 23 en El Rosco deja a David entre la espada y la pared

El concursante lleva muchas tardes a un nivel altísimo en la prueba final de Pasapalabra.

Un nuevo 23 en El Rosco deja a David entre la espada y la pared

¡Javier, intratable en modo “kamikaze”! Un nuevo 23 en El Rosco deja a David entre la espada y la pared

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Javier y David han vuelto a verse las caras en El Rosco. El veterano deseaba seguir con su buena racha y el menos experimentado romper con esta mala dinámica. Todo esto con un bote de 640.000 euros en el punto de mira.

El duelo ha comenzado igual de parejo que siempre. Pese a que Javier parecía andar más con los pies de plomo, los dos han ido avanzando por sus preguntas con tranquilidad y sin querer precipitarse hasta que Javier ha decidido poner una marcha más y comenzar a despegarse.

Pese a contar con menos tiempo que su rival, el experimentado jugador del equipo naranja sabía que tenía más respuestas que su rival por lo que ha decidido poner el listón en 23 y obligar a David a arriesgar.

Él, por su parte y estando entre la espada y la pared no ha tenido más remedio que tratar de adivinar las que le quedaban para tratar de evitar la Silla Azul… ¿Lo habrá logrado? ¡Descúbrelo!

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