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¿Qué harías tú si fueses coach por un día?: las preguntas más originales de los talents de La Voz Kids

Nuestros talents se han tenido que enfrentar al juego de los vasos y responder a preguntas de todo tipo para ver cuánto saben realmente de sus coaches.

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Ismael Jiménez
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Con cuatro vasos delante que representan a cada uno de nuestros coaches, los artistas han tenido que encestar la pelota en uno de ellos para hacer un pequeño test. Los talents han tenido que cantar canciones, elegir emojis y personajes, e incluso responder a preguntas más personales como el lugar de nacimiento.

Entre risas y nervios han tenido que cantar alguna canción que recuerden del coach elegido, como la de Edurne de Eurovisión o "Carita triste" de Ana Mena. Pero, el test no solo ha ido de música, también han tenido que decidir qué personaje serían cada uno de los coaches. Según los artistas, Antonio Orozco podría ser "Bob Esponja" e incluso "El Capitán Garfio".

Si fueras uno de los coaches por un día, ¿qué harías? Los talents lo tienen claro, ellos "le escribirían a otros artistas" y "subirían a un estadio a cantar". Para no perderte nada de lo que han respondido en el juego de los vasos...¡dale al play al vídeo de arriba!

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