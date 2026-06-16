Tamara, drogada y grabada sin consentimiento por su marido durante años: "Cuando vi las fotos, mi intención era matarlo"

Tamara vivía en Suiza y trabajaba en hostelería, allí se hizo amiga de la hermana de Alessandro y poco a poco surgió el amor. Estuvieron juntos ocho años y se mudaron a España cuando la relación se estabilizó por completo. Sin embargo, el hecho de que Tamara trabajase a diario y que su entonces marido no, y sólo estuviese con la Play Station, hizo que su matrimonio se desgastase.

Tras cuatro años de su divorcio, la protagonista se enteró por una orden judicial que su marido estaba implicado en una investigación por agresión sexual y pornografía infantil. Pese a que la protagonista no podía creerlo, la jueza le hizo ver 600 fotografías y 8 vídeos donde en algunas aparece ella desnuda o durmiendo.

A raíz de recibir la orden judicial, Tamara descubrió que había sido drogada y violada durante años. "Me he visto muerta en una cama", afirma, "yo no recuerdo nada, a veces me dolía la cabeza, pero no le daba importancia".

Tamara ha sufrido mucho por este tema llegando a intentar suicidarse en varias ocasiones y pasar por múltiples ataques de ansiedad. Sin embargo, asegura que aunque todo esto ha sido una pesadilla lo que más le preocupaba era que le hubiese hecho algo a su hija de ahora 18 años: "Cuando vi las fotos mi intención era matarlo, pensaba en si le había hecho algo a mi hija", advierte Tamara.

A día de hoy, Tamara confiesa que no ha conseguido hacer su vida porque su agresor está en libertad: "Hasta que no lo encuentren y pague por lo que ha hecho, no podré".

Es la segunda mujer que pasa por algo así, la primera fue Giséle Pelicot a quién su marido drogaba, violaba y reclutaba a hombres para que abusaran de ella.

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