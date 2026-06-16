Ni su camiseta premonitoria salva a Alejo Stivel ante Alicia Borrachero: “¡Lo tenías ahí!”

Alicia Borrachero y Alejo Stivel han sido los encargados de cerrar La Pista un programa más. La actriz y el cantante se han visto las caras en el último enfrentamiento del día en La Pista.

Pese a que el vocalista y compositor ha sido más rápido con el pulsador, necesitaba un “empujoncillo” y se ha visto obligado a cederle el turno a su rival que, pese a que parecía que no conocía la canción, ha conseguido sacar parte de la letra.

“¡Lo tenías ahí!”, ha exclamado Roberto Leal tras ver la camiseta que llevaba Alejo que parecía una premonición del tema que estaba sonando. ¡Dale a play para ver este momentazo!

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